В Украине озвучили новые данные о последствиях авиакатастрофы в Броварах

Десять взрослых и шестеро детей остаются в больнице после крушения вертолета в Броварах.

Губернатор Киева Алексей Кулеба проинформировал о ситуации после вчерашнего крушения вертолета, унесшего жизни министра внутренних дел Дениса Монастырского и еще 14 человек.

Он написал в Telegram: «В результате трагедии в Броварах в больницах остаются 16 человек, шестеро из которых дети. Остальные лечатся амбулаторно. Финансовая помощь будет выделена семьям погибших.

Место падения вертолета очищено от мусора. В ближайшее время в поврежденном здании будут отремонтированы окна и двери.

Дети из пострадавшего детского сада организуются для обучения в близлежащих дошкольных учреждениях с учетом пожеланий родителей».

Также сообщается, что шестерых пострадавших в Броварах готовят к отправке на лечение за границу.

В Министерстве здравоохранения Украины отметили, что некоторых пациентов перевели в Киевский ожоговый центр, но никто из них не находится ни в критическом, ни в угрожающем состоянии.

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