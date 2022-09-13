В Украине прокомментировали визит в москву лидера ХАМАСа

Приглашение в россию главы политбюро ХАМАСа по сути является встречей представителей двух террористических государств, считают в посольстве Украины.

Визит лидера террористической группировки ХАМАС Исмаила Хании в москву*, где он встретился с министром иностранных дел россии лавровым, вызвал осуждение Украины.

Об этом заявили в посольстве Украины в Израиле.

На официальной странице в Facebook указано: «Только страна, убивающая тысячи детей, женщин и мужчин под предлогом «освобождения своих граждан», может принять у себя лидера террористической организации первого ранга».

Украина подчеркивает, что в такой ситуации мир не должен сидеть сложа руки и наблюдать со стороны.

Лидер ХАМАСа, как сообщали СМИ, был приглашен в москву для обсуждения взаимных связей.

Однако одной из причин, по которой россия приняла представителя террористической организации, аналитики называют отсутствие возможностей для международной дипломатии у россии, после того как страна стала изгоем после вторжения в Украину. «У президента россии нет никого, кто хотел бы сотрудничать с ним. Поэтому он с радостью приглашает кого угодно», — считает Анна Гейфман, старший научный сотрудник кафедры политологии университета Бар-Илан.

Ранее Курсор писал о визите представителя ХАМАСа в москву: что это значит для Израиля.

Также мы сообщали, что лавров встретился с главой политбюро ХАМАСа в москве: о чем говорили.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!