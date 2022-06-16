В Украине пропали два американских добровольца: в США срочно отреагировали

Белый дом в среду призвал американцев не ездить в Украину после того, как появились сообщения о том, что двое американцев были захвачены там российскими войсками.

Представитель Совета национальной безопасности Джон Керби заявил журналистам, что, если сообщения верны, Соединенные Штаты «сделают все возможное», чтобы вернуть их.

39-летний Алекс Друке и 27-летний Энди Хуин, жители штата Алабама, в последний раз связывались со своими семьями 8 июня. С тех пор они не возвращались из своей миссии в Харьковской области на востоке Украины