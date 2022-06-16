В Украине пропали два американских добровольца: в США срочно отреагировали

08:36, Сегодня
Мировые новости
Уничтоженная российская техника фото
Фото: Генштаб ВСУ

Двое американских граждан, которые отправились в Украину в качестве добровольцев, не выходят на связь в течение недели. Есть опасения, что они в плену.

Белый дом в среду призвал американцев не ездить в Украину после того, как появились сообщения о том, что двое американцев были захвачены там российскими войсками.

Представитель Совета национальной безопасности Джон Керби заявил журналистам, что, если сообщения верны, Соединенные Штаты «сделают все возможное», чтобы вернуть их. 

39-летний Алекс Друке и 27-летний Энди Хуин, жители штата Алабама, в последний раз связывались со своими семьями 8 июня. С тех пор они не возвращались из своей миссии в Харьковской области на востоке Украины

По словам матери Алекса, Друке дважды отправляли в Ирак. Он был главным стрелком в Багдаде в 2008–2009 годах.

Невеста Хуина сказала, что он уволился из армии США в 2018 году.

«На данный момент мы официально знаем из Государственного департамента, что Энди и Алекс пропали без вести, — сказала невеста Энди. — У нас нет разрешения говорить ничего, кроме этого. Понятно, что по мере того, как их поиски продолжаются, мы начинаем рассматривать другие сценарии», — добавила она.

Между тем минобороны россии* пока никак не отреагировало на отсутствие двух американских добровольцев. Россия отрицает похищение мирных жителей и называет жителей Запада, участвующих в войне, «наемниками».

Редакция ранее писала, что американский историк заявил, что НАТО скоро вмешается в войну Украины с россией.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!

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Автор материала:
Ирен Давид
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