В Украине заявили, что Иран приостанавливает поставки ракет в россию

Иран медлит с поставкой россии баллистических ракет для использования в Украине из-за дипломатического давления и политических волнений в Исламской Республике.

Советник президента Украины Михаил Подоляк заявил The Guardian, что у россии заканчиваются иранские беспилотники-камикадзе.

«Иран подвергся огромному дипломатическому давлению, и протесты также усилили давление на правительство», — сказал Подоляк, имея в виду смертоносные демонстрации против режима в Иране, вспыхнувшие из-за смерти Махсы Амини под стражей в полиции нравов в сентябре.

«Правительство начинает терять контроль над иранским обществом, и их внутренние внутренние проблемы растут. Поэтому у них просто нет времени заниматься Россией. Это не их приоритет», — добавил он.

Подоляк сказал, что, насколько ему известно, разговоры о передаче ракет все еще продолжаются и что в качестве стимула россия предложила Тегерану предоставить своих экспертов по подавлению инакомыслия для подавления протестов.

«Поэтому переговоры продолжаются, но на сегодняшний день никаких ракет рф не передано», — сказал он.

Подоляк также заявил, что россия израсходовала свою первую партию из 2400 иранских беспилотников, предоставленных ранее в этом году, и имеет достаточно собственных крылатых ракет только для «двух или трех» массированных ударов, которые она недавно нанесла. Однако, по его словам, Иран предоставил россии технологии, позволяющие ей самостоятельно производить беспилотники.

Западные официальные лица на условиях анонимности заявили The Guardian, что согласны с оценкой Подоляка о том, что рф израсходовала свой арсенал беспилотников иранского производства за два месяца ударов, в основном нацеленных на энергетическую инфраструктуру Украины.

Один чиновник сообщил Guardian, что около двух-трех недель назад у рф закончились беспилотники, и она ждала новых поставок, даже несмотря на то, что переговоры о баллистических ракетах продолжаются. По мнению западных правительств, Иран еще не принял решения о том, поставлять ли рф запрошенные ракеты.

«Иран захочет тщательно подумать о том, что он совершает, но также будет более глубокий разговор о том, к какой договоренности приходят иранцы и русские», — сказал чиновник.

Ранее Курсор писал, что СМИ сообщили, что рф заказала у Ирана сотни дополнительных ракет и беспилотников. У россиян закончилась первая партия иранских беспилотников.

Наша редакция писала, что Иран разрабатывает новый тип крылатых ракет. В то время как в предыдущих оценках разведки говорилось, что Ирану потребуется два года, чтобы собрать оружие, NYT обнаружили растущие пробелы в знаниях Запада о прогрессе Тегерана, особенно на площадке Фордо.

Курсор также сообщал, что в ВСУ рассказали, почему россия несколько недель не использует иранские дроны.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы.