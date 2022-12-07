СМИ: рф заказала у Ирана сотни дополнительных ракет и беспилотников

Немецкое информационное агентство DPA сообщило от дипломатических представителей ООН, что рф* заказала у Ирана сотни дополнительных ракет и БПЛА.

Тем временем в офисе Зеленского сообщили, что Иран до сих пор не поставил рф баллистические ракеты и, возможно, не сделает этого из-за дипломатического давления и собственных внутриполитических потрясений в Иране.

Советник Зеленского Михаил Подоляк также сообщил The Guardian, что у российских сил закончилась первая партия иранских беспилотников, а собственных крылатых ракет в их арсенале хватило только на «два-три» массированных удара по Украине.

Россия стремится пополнить свой арсенал иранскими ракетами. Секретарь совета безопасности николай патрушев посетил Тегеран в ноябре, и, как сообщалось, в его списке покупок были ракеты.

Но Подоляк сказал, что сделка еще не состоялась. «Иран оказался под огромным дипломатическим давлением, и протесты также усилили давление на правительство», — сказал он Guardian в своем киевском офисе.

«Правительство начинает терять контроль над иранским обществом, и их внутренние внутренние проблемы растут. Поэтому у них просто нет времени заниматься россией. Это не их приоритет», — заявил он.

Ранее Курсор писал, что Блинкен рассказал о роли США в украинских ударах по рф.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы.