В Украине жестко высказались о членах ООН, поддерживающих россию

Постоянный представитель Украины при Организации объединенных наций (ООН) Сергей Кислица отреагировал на трагедию в Днепре и резко обратился к коллегам, которые поддерживают отношения с российской федерацией*.

Своим мнением дипломат поделился в Twitter.

«Каково быть рядом с мясником в камере? Вы чувствуете теплую и липкую кровь, когда пожимаете ему руку? В следующий раз, когда вы пожмете ему руку, подумайте о мирных жителях, убитых российскими ракетами в Днепре! Подумайте об этом, когда мясники говорят о российской церкви, которая благословила российскую армию», — написал постпред Украины в ООН.

Как сообщал Курсор, в субботу, 14 января, вс рф* нанесли массированный ракетный удар по Украине. Одна из ракет попала в многоквартирный жилой дом в украинском городе Днепр.

Вследствие этого один из подъездов был полностью разрушен. Многие люди оказались под завалами. Очевидцы сняли видео, на котором слышен крик жителей обвалившегося здания.

По словам мэра города, завалы будут разбирать всю ночь. Российская ракета ранила семерых детей. Младшему – три года. Все дети в больнице. 9-летняя девочка в тяжелом состоянии. В общей сложности уже 39 раненых. 5 жизней вс рф оборвали.

Наблюдается пожар на уровне второго этажа на площади 70 кв. и возгорание 15 автомобилей. Проводится обследование поврежденных и уцелевших частей дома. Всего к работам привлечены более 230 человек и 67 ед. техники.

На месте происшествия работают психологи ГСЧС и обустраиваются пункты обогрева.

Курсор сообщал, что в Киеве чиновники уже отреагировали на ракетную атаку рф.

* – до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы.