В украинском Мелитополе подорвали лидера местных гауляйтеров

«В 6 утра было громко у подъезда предателя. На место взрыва сразу же приехали скорые», – написал мэр города.

В Мелитополе взорвали коллаборанта Николая Волыка рядом с его домом.

На место приехали представители оккупационных правоохранительных органов и медики.

Об этом сообщил городской голова Мелитополя Иван Федоров.

«В 6 утра было громко у подъезда предателя. На место взрыва сразу же приехали скорые”, – написал он.

По сообщению Риа-Мелитополь, Волик остался жив.

«Волик жив, но испуган до смерти. Такая у коллаборантов теперь жизнь наступила”, – сообщили в издании.

Николай Волык – депутат Мелитопольского райсовета от ОПЗЖ. Был соучредителем одного из предприятий, занимающихся перевозками – АТП «АСА».

Кроме того, он возглавлял городскую организацию «Социалистической партии Украины» и общался с предателем Ильей Кивой. Подчеркивают, что он не был политиком или бизнесменом.



После захвата территории он обещал бизнесу, который будет сотрудничать с оккупантами, свою «крышу».

«Вероятно «русский мир» отвернулся от коллаборанта», — добавил Иван Федоров.

Ранее Курсор писал, что россия применила в Украине новейшие ракеты: следователи CAR озвучили детали.

Также Курсор информировал о том, что Европарламент принял резолюцию, объявляющую рф государством-спонсором терроризма.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!