Польские неправительственные организации устроили в Варшаве акцию в виде «референдума», на котором можно было проголосовать за «аннексию» здания посольства российской федерации* и его передачу в собственность польской столицы.
Об этом сообщает Европейская правда.
Отмечается, что акция была многолюдной, люди пришли с флагами Украины и выкрикивали лозунги в поддержку территориальной целостности Украины.
По словам украинской активистки Натальи Панченко, тысячи людей стояли в очереди на сотни метров, чтобы проголосовать за «аннексию» здания.
«На «референдуме» жители Варшавы голосуют за то, чтобы аннексировать территорию и здание российской федерации и передать ее в собственность городу Варшава», – рассказала Панченко.
Организаторами «референдума» стали польские неправительственные организации.
«Это просто поражает, как много жителей Варшавы пришли, чтобы принять участие в этом «референдуме», — подытожила украинская активистка.
Как сообщал Курсор, на днях в Праге возле посольства российской федерации активисты провели «референдум» за присоединение калининградской области рф к Чехии под названием Краловецкий край.
Участники скандировали «Краловец!», держали в руках плакаты с надписями «Сделайте Краловец снова чешским», «Страны Балтии: Эстония, Литва, Латвия и Чехия», «Слава Краловцу (и Украине)», «Сохраняй спокойствие и аннексируй Краловец». У ряда участников были чешские и украинские флаги.
Также Курсор информировал о том, что бывший заместитель министра обороны Польши Ромуальд Шереметьев заявил, что НАТО должна демилитаризировать Калининградскую область россии, если Финляндия и Швеция присоединятся к Альянсу.
«Безопасность всего восточного фланга будет значительно усилена, потому что и финны, и шведы имеют приличные армии. Более того, в такой системе Балтийское море станет морем НАТО. Однако возникнет очень существенная проблема с так называемым Калининградом», сказал Шереметев.
* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!