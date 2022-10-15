На акции можно было проголосовать за «аннексию» здания диппредставительства рф и его передачу в собственность польской столицы.

Польские неправительственные организации устроили в Варшаве акцию в виде «референдума», на котором можно было проголосовать за «аннексию» здания посольства российской федерации* и его передачу в собственность польской столицы.

Об этом сообщает Европейская правда.

Отмечается, что акция была многолюдной, люди пришли с флагами Украины и выкрикивали лозунги в поддержку территориальной целостности Украины.

По словам украинской активистки Натальи Панченко, тысячи людей стояли в очереди на сотни метров, чтобы проголосовать за «аннексию» здания.

«На «референдуме» жители Варшавы голосуют за то, чтобы аннексировать территорию и здание российской федерации и передать ее в собственность городу Варшава», – рассказала Панченко.

Организаторами «референдума» стали польские неправительственные организации.

«Это просто поражает, как много жителей Варшавы пришли, чтобы принять участие в этом «референдуме», — подытожила украинская активистка.

Как сообщал Курсор, на днях в Праге возле посольства российской федерации активисты провели «референдум» за присоединение калининградской области рф к Чехии под названием Краловецкий край.

Участники скандировали «Краловец!», держали в руках плакаты с надписями «Сделайте Краловец снова чешским», «Страны Балтии: Эстония, Литва, Латвия и Чехия», «Слава Краловцу (и Украине)», «Сохраняй спокойствие и аннексируй Краловец». У ряда участников были чешские и украинские флаги.

Также Курсор информировал о том, что бывший заместитель министра обороны Польши Ромуальд Шереметьев заявил, что НАТО должна демилитаризировать Калининградскую область россии, если Финляндия и Швеция присоединятся к Альянсу.

«Безопасность всего восточного фланга будет значительно усилена, потому что и финны, и шведы имеют приличные армии. Более того, в такой системе Балтийское море станет морем НАТО. Однако возникнет очень существенная проблема с так называемым Калининградом», сказал Шереметев.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!