Археологи обнаружили древние «шоссе» на Аравийском полуострове

Подобные находки археологов в этих регионах могут существенно изменить представления ученых о раннем периоде истории Среднего Востока.

Группа археологов из Университета Западной Австралии выявила, что проживающие на северо-западе Аравийского полуострова в древние времена Бронзового века строили специальные дороги для захоронений. Это было специальные длинные коридоры, которые соединяли оазисы и пастбища. А вот вдоль этих дорог находились погребальные памятники.

Об этом сообщает Phys.org.

Ученые уверены, что 4500 лет назад такие дороги были главным средством передвижения на Аравийском полуострове. Во время исследования археологи занимались не только непосредственно раскопками, но и разведкой с вертолета, а также изучала спутниковые фотографии.

Дороги были выявлены на участке площадью в 160 тысяч квадратных километров. Рядом с дорогами находились 17800 гробниц. Больше всего таких объектов у стабильных источников воды.

Предполагается, что в те времена люди уже начинали селиться возле оазисов на постоянной основе.

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