В Великобритании найден след динозавра, оставленный более 160 млн лет назад

Гигантское существо оставило след, когда оно, вероятно, отдыхало или присело, глубоко вдавив ноги в землю.

По сообщению CNN, на британском побережье был обнаружен массивный след динозавра, оставленный около 166 миллионов лет назад плотоядным динозавром. Согласно отчету, юрский след длиной почти метр является крупнейшим в своем роде, найденным в графстве Йоркшир. Гигантское существо оставило след, когда оно, вероятно, отдыхало или присело, глубоко вдавив ноги в землю.

NEW OPEN ACCESS PAPER in the PYGS!

The largest theropod footprint found from the Yorkshire Coast!

Check it out here! https://t.co/XsVopA043B pic.twitter.com/gQQe3NsTin — Yorkshire Geological Society (@yorksgeolsoc) February 16, 2023

Доктор Дин Ломакс опубликовал фотографию невероятной находки в Твиттере и написал: «Это самый большой след теропода, КОГДА-ЛИБО найденный в Йоркшире».

Открытие было сделано в апреле 2021 года археологом Мари Вудс, когда она гуляла по побережью залива Бернистон. Затем она обратилась к палеонтологу доктору Дину Ломаксу, чтобы узнать его мысли о том, что она нашла. Их выводы были недавно опубликованы в журнале Proceedings of the Yorkshire Geological Society.

Согласно исследованию, след, вероятно, был оставлен тероподом, классом двуногих динозавров с тремя пальцами.

https://t.co/HcZx6AsmzJ Both dino-finders are seen here, Marie @MarieEWoods and Rob Taylor, co-authors of our new study. It will go on display @ScarbsMuseums, hopefully later this year. pic.twitter.com/RWZFumZfie — Dr Dean Lomax (@Dean_R_Lomax) February 16, 2023

«Особенности следа, кажется, предполагают, что этот похожий на мегалозавра теропод присел на корточки в грязи, прежде чем уйти, чтобы прожить еще один день. Забавно думать, что этот динозавр, возможно, прогуливался одним ленивым воскресным днем ​​в Юрском периоде», — сказал Дин Ломакс.

След, которому грозила эрозия, теперь восстановлен и передан в дар музею и галереям Скарборо.

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