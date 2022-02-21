В Великобритании рассказали, как Россия планирует уничтожить Украину

Специалисты из Великобритании собрали сценарии, которые прорабатывает РФ при полномасштабном вторжении в Украину. По словам экспертов, интересы России на самом деле нелинейные.

Британский Королевский институт объединенных служб (RUSI) опубликовал отчет под названием «The Plot to Destroy Ukraine». В нем ученые изложи сценарии, по которым может пойти Россия для того, чтобы уничтожить Украину.

Отчет опубликован на официальном сайте Института.

По мнению Ученых, даже, если РФ договорится с НАТО, она не перестанет атаковать Украину различными способами.

Все сценарии, которые рассматривает и реализовывает РФ, имеют схожую форму – организация ограниченного военного и политического влияния, чтобы подорвать государственность.

Это произошло в Беларуси, а также почти произошло в Казахстане. В Украине РФ добивается федерализации.

При этом Россия не хочет, чтобы в Киеве находилась сильная власть, так как она сразу отвергнет московскую трактовку Минских соглашений.

Что же касается сценариев, то РФ может организовать «тайную войну», чтобы затем перевести ее в войну явную и захватить Украину. Так, спецслужбы РФ уже начали оценивать настроения людей в различных регионах Украины. При этом они уже давно работают со своими агентами, которые находятся внутри украинских властей. Это касается даже правительства. Британские эксперты уверены, что там существует целая структура, которая передает данные России. При чем это подтвердили и украинские спецслужбы.

РФ хочет распространить в Украине хаос. Оценки говорят, что только в Киеве действуют две роты российского тайного спецназа.

Что же касается сценариев полномасштабного вторжения, то РФ уже собрала для этого целый арсенал баллистических и крылатых ракет малой дальности. На начальных этапах войны Россия, возможно, будет использовать именно такие средства для уничтожения украинской инфраструктуры.

Также РФ собрала 317 боевых самолетов в пределах досягаемости границ Украины. Предполагается, что ВВС Украины смогут успешно отражать атаки внутри страны, но не на ее границах, так как там будет работать российское ПВО.

Эксперты заявили, что РФ имеет насколько путей, по котором можно произвести вторжение в Украину:

Самое прямое – с запада Ростовской области, усиление группировки, которая уже находится на Донбассе.

Также РФ может атаковать из Белгородской области, направив свои войска на юг.

Третье направление – Крым, который РФ оккупировала еще в 2014 году. Войска, находящиеся там пойдут на север.

И четвертое направление – из Гомельской области в Беларуси.

Пятое направление – на юг от Бреста.

Таким образом РФ хочет окружить Киев и не дать НАТО поставлять Украине оружие по суше.

Также эксперты рассказали, как Запад может помочь Украине. В первую очередь, стоит понимать, что ограниченные поставки оружия не изменят соотношения сил кардинально. Запад слишком долго практически ничего не делал.

Украина нуждается в военной, финансовой помощи, а также в поддержке в вопросах разведки. В первую очередь нужно не допустить внутриполитического кризиса в Украине.

Ранее Курсор сообщал, что эксперт рассказал о мировых последствиях нападения России на Украину.

Кроме того, наш сайт писал, что аналитики рассказали, какую войну Россия ведет против Украины.

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