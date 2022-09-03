В Великобритании завершились выборы нового премьер-министра

В Консервативной партии Великобритании завершилось голосование по вопросу о том, кто заменит Бориса Джонсона на посту премьер-министра. Два претендента, Риши Сунак и Лиз Трасс, узнают, кто из них выиграл, в понедельник в 11:30 по киевскому времени.

Об этом сообщает ВВС.

Отмечается, что победитель будет официально назначен премьер-министром во вторник, после чего он начнет назначать министров в свой новый кабинет. При этом Джонсон, приведший тори к убедительной победе на выборах 2019 года, останется на своем посту до завершения передачи власти.

Согласно опросам членов консерваторов, Лиз Трасс, министр иностранных дел, является явным фаворитом на победу. Она пообещала выделить миллиарды фунтов стерлингов в виде сокращения налогов в, если она добьется власти. Тем временем бывший канцлер казначейства Риши Сунак заявил, что сократит НДС на счета за электроэнергию, однако предупредил, что постоянного снижения налогов придется подождать, пока в стране не снизится инфляция.

Фаворитом на выборах считают Трасс. Букмекеры оценивают вероятность ее победы в 95%, тогда как успех Сунака расценивается в 5%.

Оба кандидата оказались под давлением, чтобы объяснить, как они будут защищать домохозяйства от повышения тарифов, а также оказывать помощь предприятиям, на которые не распространяется «ценовой потолок».

Как сообщал Курсор, королева Елизавета II назначит следующего премьер-министра не в Лондоне, как это обычно было раньше, а останется в своей шотландской резиденции Балморал, куда и отправятся 6 сентября новый премьер и Борис Джонсон.

Курсор ранее писал, что новейший авианосец Великобритании «Принц Уэльский» (HMS Prince of Wales) потерпел крушение после того, как отошел из британского Портсмута для участия в военных учениях с США.

Также напомним, что в Великобритании заявили, что россия еще в апреле поняла о том, что их планы по молниеносному захвату Украины провалились.