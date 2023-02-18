В войне с Украиной россия использует китайские дроны — The Wall Street Journal

Раньше сообщалось, что Китай не поддерживает вооружением россию в войне с Украиной, однако теперь вскрылись другие данные.

Весь год, пока российская федерация* ведет военные действия на территории Украины, мировое сообщество считало, что Китай не помогает владимиру путину оружием и техникой. Однако новые данные свидетельствуют о другом.

Подробнее об этом информирует The Wall Street Journal.

Согласно имеющимся документам, некоторые из коммерческих беспилотных летательных аппаратов поставляются на передовую линию с боевыми действиями в Украине из россии через дистрибьюторов, связанных с китайской компанией DJI, а другие транспортируются через Объединенные Арабские Эмираты.

Американские власти озабочены этим, так как DJI и Китай могут наблюдать за использованием дронов в боевых условиях и собирать различную информацию.

Постоянное развертывание россией китайских беспилотников на украинской территории показывает, как российская армия способна получить критически важное оборудование из-за границы, несмотря на широкомасштабную кампанию давления со стороны Запада, направленную на сдерживание способности российской федерации продолжать войну. Пентагон обеспокоен тем, что эти беспилотники не только подпитывают военные усилия россии, но и позволяют Китаю собирать важные данные с поля боя, и в дальнейшем использовать их против США в своих интересах.

Ранее «Курсор» информировал, что Пентагон назвал страны, чьи армии являются боевой силой наивысшего уровня. Армия является важным оборонительным инструментом каждого государства, но боевой силой наивысшего уровня в Пентагоне считаю только войска США, Китая, Франции и российской федерации.

Напоминаем, что Пентагон расширяет сбор информации по аномальным явлениям. Министерство обороны США намерено расширить сбор информации о любых аномальных и неопознанных явлениях, а также заново проанализировать свои данные.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!