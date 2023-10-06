Специалисты забили тревогу из-за стремительного распространения болезни.

Специалисты ВОЗ заявили о риске быстрого распространения лихорадки Денге в США, Южной Европе и Африке в течение этого десятилетия.

Об этом сообщает "Reuters".

Согласно информации от специалиста по инфекционным заболеваниям Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), Джереми Фаррара, причиной распространения лихорадки Денге является повышение температуры, создающее благоприятные условия для размножения комаров, которые являются переносчиками этого заболевания.

Фаррар отмечает, что в будущем лихорадка Денге станет постоянно присутствующей (эндемичной) на Юге США, Южной Европе и в некоторых частях Африки. В этих регионах уже зафиксированы отдельные случаи заболевания.

"Нам нужно действительно подготовить страны к тому, как они будут справляться с дополнительным давлением, которое возникнет… в будущем во многих крупных городах. Клиническая помощь действительно интенсивна, она требует высокого соотношения количества медсестер и пациентов", – прогнозирует инфекционист.

Лихорадка Денге - это острое инфекционное заболевание, передающееся комарами. В большинстве случаев протекает бессимптомно, что усложняет его диагностику. Однако при наличии симптомов они обычно включают высокую температуру, головную боль, боли в глазах, мышцах и суставах, опухание лимфатических узлов и появление характерной сыпи.

Заболевание Денге наиболее распространено в странах Азии и Латинской Америки. С 2000 года количество случаев заболевания выросло в 8 раз, что связано с изменением климата, миграцией и урбанизацией. В 2022 году было зарегистрировано около 4,2 миллиона случаев заражения Денге.

На данный момент самая крупная вспышка лихорадки Денге наблюдается в Бангладеш. В 2023 году от этого заболевания умерло не меньше 1000 человек. Однако специфического лечения для Денге не существует. Вакцина от этого заболевания разработана для детей в возрасте от 6 до 16 лет.

Напомним, опасная лихорадка "приехала" в Израиль из Таиланда – что нужно знать.