В ВСУ показали, как работают мобильные огневые группы в защите от атак рф

Они быстро разворачиваются и способны быстро перемещаться на местности.

Командующий Объединенными силами Вооруженных Сил Украины, генерал Сергей Наев высоко оценил работу мобильных огневых групп в отражении атак рф*. По его словам, они мощно усилили работу ПВО.

Об этом сообщила пресс-служба командование ОС ВСУ.

Наев подчеркнул, что появление мобильных огневых групп — это удачная оптимизация Вооруженных Сил Украины. На автомобили для этого устанавливается соответствующее вооружение. В частности, крупнокалиберный пулемет или переносной зенитно-ракетный комплекс.

По его мнению, главным преимуществом огневых групп по сравнению со стационарными комплексами является быстрое развертывание — оно занимает до десяти минут. Кроме того, мобильные группы способны перемещаться по местности в зависимости от направления обнаружения врага. Также они не нуждаются в большом количестве людей. В частности, экипаж может насчитывать до четырех человек: водитель, пулеметчик, оператор ПЗРК и командир группы.

Курсор писал ранее, что президент Украины Владимир Зеленский настаивает на том, что Генеральная ассамблея ООН должна принять украинский проект резолюции в поддержку создания спецтрибунала для преследования преступления агрессии российской федерации.

Еще мы писали, что Украина ведет оборонную войну и не наносит ударов по территории российской федерации. Инциденты с атаками дронов внутри страны-агрессора связаны с паническими процессами среди россиян.

Напомним, что Украина готовится к коротковременной войне и победе, поскольку кремлю никогда не удастся захватить страну. По его словам, россияне еще не поняли, что украинцы теперь сильнее, чем год назад.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!