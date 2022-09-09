В ВСУ рассказали, сколько Кинжалов россияне отстреляли по Украине

Также стало известно, почему россиянам для запуска одной ракеты «Кинжал» нужно 10 самолетов МиГ-31.

За время войны ВС рф* применили против Украины по одной оценке лишь 3 гиперзвуковые ракеты Х-47М2 «Кинжал», по другой – 10-15 ракет этого типа. Об этом в своем интервью порталу РБК-Украина сказал спикер Командования Воздушных Сил полковник Юрий Игнат.

Он также объяснил, почему украинская противовоздушная оборона довольно часто «не видит» ракеты «Кинжал», и почему это российское «вундерваффе» Воздушные Силы Украины пока не могут сбивать.

По сути, «Кинжал» очень похож на российский «Искандер». Разница лишь в том, что Х-47 все же запускается с самолета. Отслеживать пуски с ОТРК «Искандер» Воздушные Силы ВСУ могут сразу на нескольких направлениях – аэродром «Джанкой» во временно оккупированном Крыму, аэродром «Зябровка» или Барановичи в Беларуси.

«Но когда ракета взлетает, дальше обнаруживать ее очень тяжело. Мы можем ориентироваться только по направлению полета. Ведь такая баллистическая ракета вылетает в космос, в стратосферу и оттуда на большой скорости возвращается вниз», — подчеркивает Игнат.

В свою очередь, увидеть момент запуска «Кинжала» в Воздушных Силах пока технической возможности нет. Для маскировки самого момента пуска россияне поднимают в воздух десяток МиГ-31, один из которых и выступает носителем гиперзвуковой Х-47М2. Сразу после старта «Кинжал» залетает в стратосферу и улетает на большой скорости вниз. «Времени для того, чтобы эффективно ее выявить и пробовать сбить, очень мало», — резюмирует Игнат.

Ранее мы сообщали, что в Кремле продолжают искать преемника путину: возможны два сценария.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!