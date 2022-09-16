В ВСУ «засветился» новый образец бронетехники, переданный Финляндией

В соцсетях появилось фото нового оружия в Вооруженных Силах Украины — это финский бронетранспортер ХА-180, также известный как Pasi или Sisu.
Фото с этим оружием опубликовали в Twitter-аккаунте Ukraine Weapons Tracker.
Это впервые, когда эта машина была замечена в Украине. Как пишет Defense Express, судя по камуфляжу, можно заключить, что оружие было передано Финляндией, хотя этот бронетранспортер также находится на вооружении и других стран, в частности Эстонии.
Бронетранспортер XA-180 был создан в начале 1980-х по заказу финского правительства – он должен был заменить в войсках устаревшие советские БТР-60 и был построен на базе грузовика Sisu SA-150.
Он является основным бронетранспортером финской армии, также экспортировался в такие страны, как Эстония, Швеция, Норвегия, Ирландия и т.д. В общей сложности было выпущено около 1000 машин в различных модификациях, из них около 400 находятся на вооружении финской армии.
Машина оснащается дизельным двигателем Valmet 611 DSBJA с турбонаддувом мощностью 236 л.с., скорость по шоссе – до 100 км/ч, преодолевать водные помехи машина способна со скоростью до 9 км/ч. В базовой версии XA-180 может перевозить до 14 десантников, в версии ХА-185 – до 16.
Сколько именно таких бронетранспортеров ВСУ получили в рамках оборонной помощи, пока неизвестно.
Как ранее сообщал Курсор, посол Израиля в Киеве (Украина) Михаил Бродский считает, что Украине не следует «слепо» копировать систему безопасности, которая используется в Израиле.