В Японии хотят изменить законодательство ради Украины

Это может потенциально изменить законодательство страны, чтобы позволить отправку военной техники в Украину, включая ту, которая была создана японскими оборонными предприятиями.

Подробнее об этом информирует японское издание Nikkei.

Данное решение связано с ситуацией на Украине, а также с увеличивающимся давлением со стороны Китая на Тайвань.

Премьер-министр Японии Фумио Кисида выступил за изменение закона, чтобы помочь странам, столкнувшимся с агрессией других, не соблюдающих международное право. Однако, в настоящее время Япония направляет в Украину только нелетальное оборудование, такое как бронежилеты, потому что законодательство страны позволяет направлять тяжелое вооружение только тем странам, что занимались его разработкой совместно с Японией.

Это решение может привести к негативной реакции со стороны других государств, которые противятся поставкам оружия в конфликтные зоны, а также может повлиять на дипломатические отношения Японии с другими странами. Однако власти Японии устали наблюдать несправедливость в отношении Украины со стороны российской федерации*.

Ранее «Курсор» информировал, что Япония и Южная Корея готовы разрешить конфликт времен Второй мировой войны. Согласно заявлению МИД Кореи, правительство страны собирается скоро объявить о своем решении этого давнего исторического и юридического спора, связанного с компенсацией вынужденных работать людей во время японской оккупации.

Напоминаем, что в Японии о безопасности в ресторанах позаботится искусственный интеллект. Система была разработана после недавней серии видео с посетителями, устраивающими «негигиенические» розыгрыши с едой в ресторанах с конвейерной лентой, ставших вирусными в социальных сетях.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!