Япония и Южная Корея готовы разрешить конфликт времен Второй мировой войны — Reuters

Вторая мировая оставила след в истории, и не только из-за масштабных разрушений и человеческих жертв.

Южная Корея и Япония готовятся разрешить спор, который длится уже более 80 лет, касающийся эксплуатации труда корейцев японскими оккупационными властями в период с 1910 по 1945 годы. Согласно заявлению МИД Кореи, правительство страны собирается скоро объявить о своем решении этого давнего исторического и юридического спора, связанного с компенсацией вынужденных работать людей во время японской оккупации.

Подробнее об этом информирует Reuters.

Этот трудовой спор, а также другой конфликт, возникший из-за женщин, которых использовали в японских военных публичных домах, препятствовали нормализации отношений между двумя странами на протяжении десятилетий.

По словам МИД Кореи, правительство продолжает консультации между дипломатическими властями на всех уровнях, чтобы найти разумное решение, отвечающее общим интересам Сеула и Токио.

В 2018 году Верховный суд Южной Кореи вынес решение о том, что японские компании должны выплатить компенсацию бывшим подневольным работникам. Однако, ни один из пятнадцати выигравших дел корейцев до сих пор не получил компенсации от Японии.

Ранее «Курсор» информировал, что президент Украины Владимир Зеленский сделал заявление о Третьей мировой войне в ходе церемонии вручения Золотого глобуса. Лидер сказал, что его страна планирует остановить рф*, что, по его словам, предотвратит Третью мировую войну.

Напоминаем, что Аарон Клаузет из Университета Колорадо изучил опыт войн 1823-2003 годов и пришел к выводу, что Третья мировая наступит довольно скоро, если люди не изменят отношение к войне. Ученый прогнозирует, что ближайшее международное столкновение, которое войдет в число крупнейших в истории, вспыхнет не позднее чем спустя 205 лет после Второй мировой войны.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!