В Японии произошло мощное землетрясение: первые подробности

Эпицентр землетрясения находился на самом северном острове Хоккайдо, очаг залегал на глубине 6 км.

Землетрясение магнитудой 6,1 произошло в субботу, 25 февраля, на севере Японии.

Об этом сообщает Kyodo News.

По данным национального метеорологического управления страны, эпицентр землетрясения находился на самом северном острове Хоккайдо, очаг залегал на глубине 60 км.

«Эпицентр: у берегов Хоккайдо. N 42.8, Е 145.1 Глубина: 60 ​​километров. Предварительная магнитуда: 6,1. Шкала сейсмической интенсивности: ниже 5 из максимальных 7», — говорится в публикации метеорологического агентства Японии.

Информации о разрушениях и пострадавших не поступало, угрозы цунами объявлено не было.

Как сообщал Курсор, 13 февраля в префектурах Фукусима и Мияги (Япония) произошло землетрясение с сейсмической интенсивностью 3.

Толчки наблюдались в городах Сома и Куними в префектуре Фукусима, а также в городе Исиномаки в префектуре Мияги. Кроме того, толчки 2 и 1 балла наблюдались в разных частях Тохоку и Канто.

Согласно наблюдениям Японского метеорологического агентства, эпицентр находился возле побережья префектуры Фукусима, на глубине 60 километров и ориентировочной магнитудой 4,9.

В то же время российские СМИ сообщили, что также было зафиксировано землетрясение возле Курильских островов. Его магнитуда – 5,8.

Ранее Курсор писал о том, что Израиль отправил на помощь турецким спасателям рабочую группу. Гуманитарную миссию возглавил подполковник запаса ЦАХАЛа Голан Вах. В группу вошли спасатели, медики и военные. Все они прибыли в Турцию этой ночью и уже оказывают помощь в ликвидации последствий землетрясений.

Израильской гуманитарной миссии присвоено звание «Оливковые ветви», а ее руководителю Голану Ваху — глава Национального спасательного подразделения. В состав группы вошли военные спасатели, медики и сотрудники Службы пожарной охраны и спасения.

Позже в израильской делегации ЦАХАЛа в Турции заявили, что «спасли из-под завалов рекордное количество людей«.

Также Курсор информировал о том, что выжившие после землетрясения в Турции и Сирии теперь рискуют замерзнуть насмерть.