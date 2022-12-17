В Южной Америке у самолета после вылета отвалилась дверь

В Южной Америке у пассажирского самолета Beechcraft King Air-100 оторвалась аварийная дверь буквально спустя 10 минут после вылета.

Об этом сообщает чилийский телевизионный канал «T13».

Инцидент произошел несколько дней назад в городе Пуэрто-Уильямс на острове Наварино. Никто из пассажиров не пострадал, всего на борту воздушного судна находилось 9 туристов и 2 членов экипажа. Пассажиры не паниковали из-за оторванной двери, но были удивлены.

Пилоту пришлось совершить экстренную посадку в аэропорту вылета. После успешного приземления, самолет оставили на аэродроме.

Авиакомпания занялась расследованием, чтобы выяснять причины и обстоятельства происшествия.

«Курсор» писал ранее, что молодая женщина по имени Тамара родила ребенка на борту рейса KLM из Эквадора в Амстердам и это стало для нее неожиданностью, поскольку она не подозревала, что беременна.

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Напомним, что авиапутешествия считаются одними из самых быстрых и безопасных способов передвижения. И этот способ пользуется большим спросом, ведь в мире ежедневно совершаются сотни рейсов. И полеты по самому длинному маршруту, который занимает более 18 часов, выполняет авиакомпания Singapore Airlines.