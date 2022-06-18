В Иране разбился истребитель из-за отказа двигателя

Произведенный в США Grumman F-14 Tomcat потерпел крушение недалеко от центра города Исфахан. У Ирана есть история подобных аварий, в мае в центральной пустыне Ирана разбился истребитель, в результате чего погибли оба пилота.

В субботу разбился иранский истребитель недалеко от центрального города Исфахан после отказа двигателя. Оба пилота выжили, сообщили СМИ.

Пилоты были доставлены в местную больницу. СМИ сообщили, что в двигателе самолета Grumman F-14 Tomcat произошел технический сбой, который привел к крушению.

ВВС Ирана располагают целым рядом военных самолетов американского производства, приобретенных до исламской революции 1979 года, и F-14 Tomcat — американского производства. У него также есть самолеты МиГ и Сухой российского производства. Десятилетия западных санкций затруднили получение запасных частей и обслуживание устаревших самолетов.

Ранее Курсор писал, что иранский аэрокосмический ученый погиб во время миссии на севере Ирана. Ученый по имени Мохаммад Абдус, как сообщается, работал над спутниковой программой Исламской Республики, помимо разработки БПЛА и баллистических ракет в рамках своей работы в ВВС.

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Кроме того, редакция Курсора сообщала, что Израиль заявляет, что у Ирана почти достаточно урана для создания ядерной бомбы. «Иран будет жестко противостоять Израилю «там, где это будет необходимо», — заявил глава спецподразделения «Аль-Кудс» Стражей исламской революции Эсмаил Каани, сообщает полуофициальное агентство Nour News.