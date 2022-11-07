Во время учений в Саудовской Аравии разбился истребитель F-15S

В Саудовской Аравии в ходе планового тренировочного полета потерпел крушение истребитель четвертого поколения F-15S.

Об этом сообщает издание News.walla.

Точные технические причины, которые привели к катастрофе воздушного судна королевских военно-воздушных сил, пока неясны. Но пилотам, находившимся на борту, удалось успешно катапультироваться. Пострадавших в результате ЧП нет.

Обстоятельства аварии выясняются.

«Курсор» писал ранее, что в штате Юта (США) на краю взлетно-посадочной полосы разбился F-35 из 388-го истребительного крыла. Экипажи экстренной помощи как на базе, так и за ее пределами немедленно отреагировали на инцидент.

Еще мы писали, что военнослужащие 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ сбили из зенитной установки российский истребитель Су-30. В сети показали соответствующее видео.

Напомним, что в Великобритании работают над созданием истребителя с искусственным интеллектом, который в экстренных случаях сможет заменить пилота. Реактивный самолет Tempest обещают представить в 2027 году. Разработчики рассказали, что в шлеме пилота будут находиться датчики, способные считывать сигналы человеческого мозга и другую медицинскую информацию.