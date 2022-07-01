В Израиле озвучили реальную эффективность COVID-вакцин для детей

Крупнейшее в своем роде исследование проверило медицинские карты почти 100 тысяч детей в разгар зимней волны и обнаружили 51% эффективность против инфекции и 48% против симптоматической инфекции.

Авторы охарактеризовали этот результат как «умеренный» уровень защиты — далеко от очень высокого уровня защиты, который первоначально обеспечивали вакцины, но намного лучше, чем некоторые более ранние оценки, которые предполагали, что вакцины дают детям всего 12% защиты от заражения более новыми штаммами.

В новом рецензируемом исследовании, проведенном Clalit Healthcare Services, одним из четырех поставщиков медицинских услуг Израиля, сравнивались записи о COVID 94 728 детей, вакцинированных Pfizer, и такое же количество непривитых детей с аналогичным возрастом и состоянием здоровья. Все дети в исследовании, проведенном в разгар зимней волны в Израиле, были в возрасте от 5 до 11 лет.

Исследователи обнаружили, что в течение двух недель после того, как дети получили вторую дозу, они имели 51% защиту от заражения. Защита от инфекции с симптомами составила 48%.

«Я думаю, что от 48% до 51% все еще довольно много», — сказал профессор Бен Рейс, один из авторов исследования.

Рейс, старший научный сотрудник Исследовательского института Клалит и Гарвардской медицинской школы, сказал, что исследование, только что опубликованное в Медицинском журнале Новой Англии, будет иметь международный резонанс.

«Это очень крупное контролируемое исследование реальной эффективности педиатрических вакцин Pfizer дополняет доказательную базу для родителей, позволяя им принимать обоснованные решения о вакцинации своих детей», — отметил он.

Он подчеркнул, что на момент проведения исследования эффективность вакцины против инфекции для взрослых уже упала с более чем 90% в начале пандемии до 65,5% при столкновении с неподдающимся иммунитету вариантом Омикрон.

Рейс сказал, что сложившаяся картина такова, что дети, по-видимому, несколько менее защищены вакцинами, чем взрослые, по причинам, которые еще не ясны, но не столь радикально. Ожидается, что Pfizer вскоре выпустит вакцины, более эффективные против вариантов, и Рейс ожидает, что эффективность повысится как для взрослых, так и для детей.

Он прокомментировал: «Главная проблема здесь, по-видимому, не в вакцинах и детях, а в том, что постоянно развивающиеся варианты — это проблема как для детей, так и для взрослых».

«Мы были «избалованы» очень высокими уровнями эффективности вакцин в начале пандемии — цифрами более 90%. Мы все время использовали одну и ту же вакцину, и теперь у нас есть несколько вариантов, но вакцина одна и та же. Так что, хотя эти цифры кажутся низкими, в контексте это не обязательно так», — добавил он.

Ранее Курсор писал, что комиссар Министерства здравоохранения по коронавирусу профессор Салман Зарка призвал израильтян носить маски из-за новой вспышки коронавируса. Шестая волна COVID-19 набирает обороты: число тяжелобольных растет ежедневно и, по словам Салмана Зарка, конца еще не видно.

Кроме этого, комиссия Минздрава рекомендовала вакцины от COVID для самых маленьких детей Израиля. Согласно американским правилам, вакцина Pfizer-BioNTech, широко используемая в Израиле, разрешена для детей в возрасте от шести месяцев до четырех лет.

Ранее Курсор писал, что в Израиле вводят новую COVID-политику для возвращающихся в страну граждан. Новая политика вводится на фоне продолжающегося роста числа случаев заболевания коронавирусом в Израиле.

В Израиле утвердили правила самостоятельного тестирования на COVID-19. Комитет Кнессета по здравоохранению утвердил правила, признающие самостоятельные тесты на антиген и ПЦР, проводимые не выходя из дома или в специальных центрах тестирования на COVID-19.

Курсор сообщал, что израильские ученые выяснили, как появляются новые варианты COVID-19. Новое израильское исследование показывают, что у пациентов с ослабленным иммунитетом, страдающих хроническими инфекциями COVID, возникают мутировавшие варианты.

Также сообщалось о девяти симптомах Омикрона, поражающих полностью вакцинированных.

Напомним, что Moderna заявила, что ее новая вакцина дает восьмикратную защиту от COVID.