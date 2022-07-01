Зарка призывает израильтян носить маски из-за вспышки COVID-19

Шестая волна COVID-19 набирает обороты: число тежелобольных растет ежедневно и, по словам комиссара Министерства здравоохранения по коронавирусу профессора Салмана Зарка, конца еще не видно.

На онлайн-брифинге для журналистов в области здравоохранения Зарка отметил, если общественность не прислушается и не выполнит эту просьбу, правительство вскоре рассмотрит вопрос об обязательном ношении масок в помещении.

Зарка призвал общественность носить маски в закрытых помещениях, таких как общественный транспорт и другие места массового скопления людей, особенно — но не только — если они подвержены высокому риску заражения или заражения других людей, у которых могут возникнуть серьезные осложнения.

По его словам, если общественность не прислушается и не выполнит эту просьбу, правительство вскоре рассмотрит вопрос об обязательном ношении масок в помещении. Министерство возобновило информационную кампанию в СМИ о важности ношения масок.

Подвариант BA.5 Омикрона более заразен, чем предыдущие. По словам профессора, заражение предыдущими вариантами и полная вакцинация не защищают людей от заражения BA.5.

«Люди старше 60 лет и другие люди любого возраста со слабой иммунной системой или страдающие хроническими заболеваниями подвергаются наибольшему риску от последнего подварианта», — добавил он.

«В течение короткого времени число госпитализированных увеличилось на 330%, а число заболевших подвариантом очень сильно увеличилось, хотя количество инфицированных — это лишь верхушка айсберга, поскольку многие люди не пройти тестирование», — заявил он.

«Гериатрические учреждения, больницы и фонды здравоохранения, которые госпитализируют своих больных на дому, сообщают о значительном увеличении числа пациентов. Мы чувствуем, что можем продолжать вести нормальную жизнь, но нам нужно, чтобы люди носили маски, посещали небольшие мероприятия и защищали пожилых людей и других групп риска. Мы не устанавливаем штрафы и не требуем блокировки, так как они не актуальны в текущей ситуации. Мы должны жить с COVID-19, и это возможно. Мы можем добиться успеха», — заявил сказал Зарка.

Зарка, отвечая на вопрос, будет ли Израиль предлагать индивидуальные вакцины, разработанные Moderna и Pfizer для защиты от BA.5, он сказал, что они еще не одобрены Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США и пока недоступны нигде в мире. Только в конце июля FDA опубликует данные перед одобрением. Однако, если или когда они будут одобрены и выпущены на рынок, Израиль предложит их.

Ранее Курсор писал, что комиссия Минздрава рекомендовала вакцины от COVID для самых маленьких детей Израиля. Согласно американским правилам, вакцина Pfizer-BioNTech, широко используемая в Израиле, разрешена для детей в возрасте от шести месяцев до четырех лет.

Ранее Курсор писал, что в Израиле вводят новую COVID-политику для возвращающихся в страну граждан. Новая политика вводится на фоне продолжающегося роста числа случаев заболевания коронавирусом в Израиле.

В Израиле утвердили правила самостоятельного тестирования на COVID-19. Комитет Кнессета по здравоохранению утвердил правила, признающие самостоятельные тесты на антиген и ПЦР, проводимые не выходя из дома или в специальных центрах тестирования на COVID-19.

Курсор сообщал, что израильские ученые выяснили, как появляются новые варианты COVID-19. Новое израильское исследование показывают, что у пациентов с ослабленным иммунитетом, страдающих хроническими инфекциями COVID, возникают мутировавшие варианты.

Также сообщалось о девяти симптомах Омикрона, поражающих полностью вакцинированных.

Напомним, что Moderna заявила, что ее новая вакцина дает восьмикратную защиту от COVID.