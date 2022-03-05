В Офисе президента заявили, что НАТО еще можно заставить закрыть небо над Украиной

Советник руководителя Офиса президента Украины Алексей Арестович считает, что вопрос закрытия неба над Украиной может быть пересмотрен, так как многие граждане стран-членов альянса выступают именно за закрытое небо.

Советник руководителя Офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что НАТО еще можно убедить закрыть небо над Украиной.

Так, согласно опросу, 70 процентов американцев выступают за то, чтобы небо над Украиной было закрыто. Со временем руководству США, возможно, придется решиться на этот шаг. Арестович уверен, что эта тема еще не закрыта.

Отметим, что ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что страны-члены альянса решили не закрывать небо над Украиной, чтобы не вступать в конфликт.

Ранее редакция Курсора сообщала, что глава Минобороны Украины заявил, что российских войск заканчиваются ресурсы.

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