Великобритания предоставит украинским беженцам бесплатный доступ к медицинскому обслуживанию

Великобритания предоставит украинским беженцам немедленный бесплатный доступ к государственной системе здравоохранения, об этом сообщило в четверг министерство здравоохранения и социальной защиты.

Министерство здравоохранения и социальной защиты Великобритания заявило, что беженцам из Украины будет предоставлен немедленный бесплатный доступ к государственной системе здравоохранения.

«Наш моральный долг — обеспечить, чтобы любой украинец, прибывший в Англию после того, как российское вторжение вынудило его покинуть свою страну, мог получить доступ к медицинскому обслуживанию, которое ему может понадобиться, не беспокоясь о стоимости», — заявил министр здравоохранения Саджид Джавид.

«Курсор» писал ранее, что пленные российские солдаты заявили, что когда они вернутся домой с войны, они восстанем против путина. Сегодня украинские спецслужбы дали возможность иностранным журналистам побеседовать с пленными россиянами — те рассказали CNN о своем отношении к войне и о том, как происходит бомбежка мирного населения.

Также мы ранее писали, что Зеленский выступил перед Бундестагом. Ссылаясь на падение Берлинской стены, президент Украины Владимир Зеленский призвал канцлера Германии Олафа Шольца снести то, что он назвал стеной между «свободной и несвободной» Европой, и остановить войну в Украине.