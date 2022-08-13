Великобритания: Война в Украине будет долгой

Британская разведка заявила, что между российским политическим и военным классом существует недоверие, но сила единства Запада и сопротивление Украины превзошли все ожидания.

В этом году ни россия*, ни Украина, скорее всего, не добьются значительных военных успехов, считает генерал-лейтенант Джим Гокенхолл, глава британской военной разведки.

Он подчеркнул, что его ведомство внимательно следит за возможным применением Кремлем ядерного оружия. «Мы должны быть осторожны и не мыслить двоичными категориями — что люди выигрывают или проигрывают — или думать, что это тупик», — сказал Гокенхолл.

Однако британская разведка заявила, что между российским политическим и военным классом существует недоверие, но сила единства Запада и сопротивление Украины превзошли все ожидания.

«Аналогичным образом, неудачи российской армии, командование, управление и логистика которой были «плохими», превзошли ожидания», — предполагает он.

Российская армия также страдает от политического вмешательства, начиная со стратегического и заканчивая тактическим уровнем, добавляет он. Гокенхолл говорит, что он удивлен тем, что москва столкнулась со всеми этими проблемами сразу.

Ранее редакция нашего портала сообщала, что россия мобилизует на войну в Украине технику и боеприпасы с Дальнего Востока.

Кроме того, Курсор писал, что генерал рассказал, когда в Украине закончится горячая фаза войны.

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