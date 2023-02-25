Венгрия вновь саботирует вступление Швеции и Финляндии в НАТО — СМИ

Венгрия перенесла голосование по ратификации заявок Швеции и Финляндии на вступление в НАТО по меньшей мере до 21 марта.

По словам чиновника, парламент может проголосовать за ратификацию вступления в НАТО Финляндии и Швеции в конце марта.

«До того, как Швеция и Финляндия присоединятся к НАТО и станут союзниками, правительство Венгрии хочет знать, почему они «клеветали» на нас», — пояснил руководитель аппарата премьер-министра Венгрии.

Он добавил, что недавно состоялось закрытое заседание фракции, где выяснили, кто в правящей партии выступал против вступления Швеции и Финляндии в НАТО. Премьер-министр Венгрии якобы попросил поддержать членство двух стран в Североатлантическом альянсе.

До этого Курсор информировал о том, что Финляндия присоединится к НАТО, не дожидаясь Швеции, если правительство Турции задержит вступление ее соседа. Об этом заявил министр обороны Финляндии Микко Савола.

По его словам, Финляндия предпочла бы, чтобы две страны присоединились к Альянсу вместе, «но это не остановит процесс, если Анкара решит одобрить Финляндию, но не Швецию, как она предупреждала».

«Если нет, тогда мы присоединимся», – отметил Савола в кулуарах конференции по безопасности в Мюнхене.

Как известно, после полномасштабного вторжения россии* в Украину Финляндия и Швеция настаивали на том, что хотят вместе присоединиться к НАТО.

Как сообщал Курсор, генеральный секретарь Организации Североатлантического договора (НАТО) Йенс Столтенберг «абсолютно уверен», что ратификация заявок Швеции и Финляндии на вступление в Альянс «будет завершена вовремя».

Курсор писал ранее, что Канала и Дания стали первыми странами-участницами, которые ратифицировали протоколы о присоединении Финляндии и Швеции к НАТО.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!