Финляндия готова вступить в НАТО без Швеции — министр обороны

По словам Микко Саволы, его страна присоединится к Альянсу, даже если правительство Турции задержит вступление ее северного соседа.

Финляндия присоединится к НАТО, не дожидаясь Швеции, если правительство Турции задержит вступление ее соседа.

Об этом заявил министр обороны Финляндии Микко Савола, сообщает Associated Press.

По его словам, Финляндия предпочла бы, чтобы две страны присоединились к Альянсу вместе, «но это не остановит процесс, если Анкара решит одобрить Финляндию, но не Швецию, как она предупреждала».

«Если нет, тогда мы присоединимся», – отметил Савола в кулуарах конференции по безопасности в Мюнхене.

СМИ напоминает, что после полномасштабного вторжения россии* в Украину Финляндия и Швеция настаивали на том, что хотят вместе присоединиться к НАТО.

«Но нежелание Турции принять Швецию, если она не усилит давление на курдских экстремистов, повысило вероятность того, что им придется присоединиться к Альянсу с разной скоростью», — говорится в материале.

«Швеция – наш ближайший партнер. Почти еженедельно наши силы обороны тренируются совместно. Это очень глубокое сотрудничество, и мы также полностью доверяем друг другу. Но сейчас это в руках Турции», — сказал глава Минобороны Финляндии.

Как сообщал Курсор, генеральный секретарь Организации Североатлантического договора (НАТО) Йенс Столтенберг «абсолютно уверен», что ратификация заявок Швеции и Финляндии на вступление в Альянс «будет завершена вовремя».

Курсор писал ранее, что Канала и Дания стали первыми странами-участницами, которые ратифицировали протоколы о присоединении Финляндии и Швеции к НАТО.

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