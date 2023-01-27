Венгрия заблокирует «ядерные» санкции против россии

В Будапеште, который во многом зависит от поставок российского ядерного топлива, заявили, что об ограничениях против атомной энергетики «не может быть и речи».

Будапешт наложит вето на любые санкции Европейского Союза против россии*, касающиеся атомной энергетики.

Об этом заявил в пятницу, 27 января, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, сообщает DW.

«Мы не позволим реализовать план включения атомной энергетики в санкции. Об этом не может быть и речи», сказал глава венгерского правительства.

Издание напоминает, что на венгерской атомной электростанции «Пакш», построенной по советскому проекту, работает четыре небольших реактора типа ВВЭР-440 общей мощностью около 2000 мегаватт. Эта АЭС производит около половины всей электроэнергии в стране, а ядерное топливо получает из россии.

В августе прошлого года Венгрия дала российской государственной корпорации по атомной энергии «росатом» разрешение на строительство на «Пакше» еще двух реакторов ВВЭР мощностью 1,2 гигаватта каждый.

Как сообщал Курсор, Венгрия обвинила Украину в «жестокой» мобилизации закарпатских венгров. Так, глава МИД Венгрии Петер Сийярто утверждает, что Украина якобы против воли закарпатских венгров мобилизует их в свою армию, после чего многие из них погибают на поле боя

По словам чиновника, мобилизация представителей венгерской диаспоры, проживающих на украинских территориях, ‒ очередная причина, почему Будапешт настаивает на проведении мирных переговоров между Украиной и *россией. Сийярто заявил, что именно его нация отчетливо осознает важность переговоров, потому что военные действия проходят вблизи соседней с ними страны.

Ранее Курсор писал о том, что Венгрия по состоянию на конец ноября заморозила российские активы на сумму почти 350 миллиардов форинтов, что эквивалентно сумме в 870 миллионов евро.

* – до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!