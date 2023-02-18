Вице-президент США жестко высказалась о войне рф против Украины

Действия российской армии в Украине являются преступлениями против человечества.
Об этом в ходе Мюнхенской конференции по безопасности заявила вице-президент США Камала Харрис.
“Как юрист я знаю четко о важности сбора фактов и проверки законности. В случае действий рф* в Украине мы исследовали доказательства. Мы знаем правовые стандарты. И здесь нет сомнений, это преступления против человечества», — сказала Харрис.
Она подчеркнула, что “Киев все еще стоит, россия ослаблена, а Трансатлантический союз сильнее, чем когда-либо”.
Как сообщал Курсор, эксперты американской разведки ожидают, что уменьшение интенсивности боевых действий в Украине продлится несколько месяцев, и обе стороны готовятся к контрнаступлению после зимы. Об этом заявила директор Национальной разведки США Аврил Хейнс.
По ее словам, нет никаких признаков снижения украинской воли к сопротивлению, «и моральный дух не угас, несмотря на постоянные атаки россии* на энергетическую инфраструктуру страны».
Курсор писал ранее, что российская федерация продолжает обстрелы и захват украинских территорий, но при этом в кремле заявляют о каких-то переговорах и предлагают «перемирие», которое не соблюдается. У Зеленского ответили, что Украина не намерена замораживать войну, а будет идти до конца, пока полностью не вернет территории под свой контроль.
Еще мы писали, что граждан рф ждет новая масштабная волна мобилизации. По информации украинской разведке, а также данным европейских спецслужб, российские власти 15 января намерены объявить о дополнительной мобилизации. При этом мобилизовать могут до 500 тысяч россиян.
* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!