Вице-президент США жестко высказалась о войне рф против Украины

По словам Камалы Харрис, «Киев все еще стоит, россия ослаблена, а Трансатлантический союз сильнее, чем когда-либо”.

Действия российской армии в Украине являются преступлениями против человечества.

Об этом в ходе Мюнхенской конференции по безопасности заявила вице-президент США Камала Харрис.

“Как юрист я знаю четко о важности сбора фактов и проверки законности. В случае действий рф* в Украине мы исследовали доказательства. Мы знаем правовые стандарты. И здесь нет сомнений, это преступления против человечества», — сказала Харрис.

Она подчеркнула, что “Киев все еще стоит, россия ослаблена, а Трансатлантический союз сильнее, чем когда-либо”.

Как сообщал Курсор, эксперты американской разведки ожидают, что уменьшение интенсивности боевых действий в Украине продлится несколько месяцев, и обе стороны готовятся к контрнаступлению после зимы. Об этом заявила директор Национальной разведки США Аврил Хейнс.

По ее словам, нет никаких признаков снижения украинской воли к сопротивлению, «и моральный дух не угас, несмотря на постоянные атаки россии* на энергетическую инфраструктуру страны».

Курсор писал ранее, что российская федерация продолжает обстрелы и захват украинских территорий, но при этом в кремле заявляют о каких-то переговорах и предлагают «перемирие», которое не соблюдается. У Зеленского ответили, что Украина не намерена замораживать войну, а будет идти до конца, пока полностью не вернет территории под свой контроль.

Еще мы писали, что граждан рф ждет новая масштабная волна мобилизации. По информации украинской разведке, а также данным европейских спецслужб, российские власти 15 января намерены объявить о дополнительной мобилизации. При этом мобилизовать могут до 500 тысяч россиян.