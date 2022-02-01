Власти Японии ищут пропавший самолет F–15

Японский истребитель F-15 пропал во время тренировочной миссии. Власти страны разыскивают боевую технику и двух пропавших без вести членов экипажа. Правительство считает, что самолет, вероятно, разбился.

На данный момент известно, что самолет принадлежит воздушным силам самообороны Японии.

Правительство задействовало самолеты и морские суда для поиска двух пропавших без вести членов экипажа.

Самолет исчез вскоре после вылета в понедельник и пропал примерно в 5 километрах от авиабазы Комацу в центральном районе Японии Исикава.

Правительство Японии предполагает, что самолет разбился.

«Поскольку в этом районе была обнаружена часть фюзеляжа истребителя, считается, что истребитель разбился», — заявил во вторник журналистам официальный представитель правительства Японии Хирокадзу Мацуно.

Причина предполагаемого крушения до сих пор неясна.

Напомним, в 2019 году японский самолет F-35 упал в море, и власти проводили аналогичные поисково-спасательные операции. Сообщается, что перед крушением пилот страдал от пространственной дезориентации.

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