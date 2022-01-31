В Японии началась бустерная вакцинация в связи со стремительным ростом инфицирования

Япония начала массовую кампанию по бустерной вакцинации от COVID-19 во временном центре, управляемом военными, поскольку в стране наблюдается рост инфицирования.

Япония начала делать бустерные вакцины медицинским работникам еще в декабре, но предоставила их только 2,7% населения. Правительство отложило решение о сокращении интервала между первыми двумя прививками от коронавируса и бустерной вакциной до шести месяцев с первоначальных восьми.

Спрос на вакцинацию высокий: онлайн-бронирование, которое началось в пятницу, привело к тому, что все слоты для примерно 4300 доз, которые должны были быть предоставлены в центре на этой неделе, были заполнены в течение 9 минут. Центр предоставляет вакцину Moderna.

Люди в возрасте 65 лет и старше могут получить бустерную прививку в другом месте.

Центр Сил самообороны в центре Токио вновь открылся в понедельник после закрытия в конце ноября. На этой неделе будет вакцинироваться около 720 человек в возрасте 18 лет и старше в день, а в следующем месяце их число возрастет до 2000 человек в день. На следующей неделе в Осаке еще один военный центр начнет вакцинировать граждан.

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