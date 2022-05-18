В Иране уволенный сотрудник застрелил трех коллег и покончил с собой

Пятеро ранены, некоторые все еще в критическом состоянии после жуткого происшествия в государственном финансовом конгломерате в иранском Иламе. Троих людей спасти не смогли.

Недавно уволенный сотрудник одного из крупнейших государственных финансовых конгломератов Ирана устроил стрельбу на своем бывшем рабочем месте в среду на западе Ирана, убив трех человек и ранив еще пятерых, прежде чем покончить с собой, сообщают местные СМИ.

В иранских СМИ цитировали командира полиции полковника Фарзада Ясеми, который заявил, что нападавший застрелился после того, как взял офис в заложники и застрелил своих бывших коллег.

Некоторые из раненых остаются в критическом состоянии. Подозреваемый не был сразу идентифицирован, и командир не уточнил его мотивы или обстоятельства, но сказал, что это произошло после его увольнения.

Стрельба произошла в Иламском отделении Фонда Мостазафан, крупного конгломерата, управляющего мегапроектами и предприятиями страны. Министерство финансов США ввело санкции в отношении фонда в 2020 году, назвав его «ключевой сетью покровительства верховного лидера Ирана», включающей около 160 активов в важнейших секторах экономики, в том числе энергетику, строительство и горнодобывающую промышленность.

Такие массовые расстрелы — это редкость в Иране, где охотничьи ружья являются единственным оружием, которым граждане могут владеть на законных основаниях. У многих жителей сельской провинции Илам, особенно на низменных равнинах юго-запада, граничащих с Ираком, есть охотничьи ружья.

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