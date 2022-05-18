Нетаниягу посетил семью погибшего израильского бойца ЦАХАЛа

Биньямин Нетаниягу приехал в поселок Кида, чтобы выразить соболезнования семье убитого в минувшие выходные в Дженине солдата, который служил в подразделения по борьбе с терроризмом, Ноама Раза.

Об этом сообщает телеграм-канал Медиа Архив.

Семья бойца попросила Нетаниягу вернуться к власти.



Ранее наш сайт писал, что живущая в Израиле россиянка устроила дебош в магазине из-за незнакомой украинки.

Как передавал сегодня Курсор, премьер-министр Нафтали Беннет во вторник провел телефонный разговор с президентом Франции Эммануэлем Макроном и поблагодарил его за поддержку Францией Израиля во время недавней волны террористических атак.

Также мы писали, что Израиль выделит квоту на лечение раненых украинских солдат в израильских больницах. В Израиле будут выделять квоту в больницах на лечение раненых украинских военных. Кроме того, будут продлены поставки в Украину гуманитарной помощи, пока продолжается война с россией*. Это же касается и медикаментов.