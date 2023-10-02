Житель США за рулем автомобиля врезался в участок полиции, где протаранил стену.
Об этом сообщает Independent.
34-летний Джон Харгривс из Нью-Джерси во время езды на внедорожнике неожиданно въехал в полицейский участок. После этого он покинул автомобиль, где на большой громкости играла композиция Welcome to the Jungle группы Guns N' Roses.
К счастью, вследствие инцидента никто не пострадал, ибо помещение было пустым. После туда ворвались два сотрудника полиции, арестовали водителя и увели его в основную часть участка, для официального задержания.
О мотивах водителя не сообщили, но известно, что за несколько минут до появления в участке он врезался в частную резиденцию "в попытке испугать или запугать домовладельца".
В скором времени американец предстанет перед судом. Его обвиняют в краже со взломом, преступном причинении вреда, хранении оружия в незаконных целях, нападении при отягчающих обстоятельствах, преследовании и терроризме.
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Помимо этого недавно в США полиция остановила автомобиль, но внутри не было водителя.