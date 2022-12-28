Китай и рф укрепляют союз: озвучены подробности

Во вторник завершились семидневные совместные военно-морские учения Китая и россии в Восточно-Китайском море, сообщает китайское государственное информационное агентство Синьхуа.

Совместные учения, проведенные в водах к востоку от региона, простирающегося от Чжоушань до Тайчжоу, стали одиннадцатыми в своем роде за последнее десятилетие.

Комментируя учения, генерал-майор ВМС Китая Ван Юй сказал, что это мероприятие послужило «еще одним успешным примером сотрудничества» между двумя странами.

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Кроме того, редакция писала, что Абрамович и другие российские олигархи требуют в Евросуде компенсации за ущерб от санкций.

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