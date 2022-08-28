Военные корабли США вошли в нейтральные воды Тайваньского пролива

Крейсеры ВМС США Chancellorsville и Antietam с субботы проводят операцию в Тайваньском проливе, которая вызовет гнев Китая. В последние годы американские военные корабли регулярно проходят через пролив.

Два военных корабля военно-морских сил США прошли через международные воды в Тайваньском проливе.

Об этом сообщил Reuters.

Три американских чиновника на условиях анонимности заявили, что в субботу крейсеры ВМС США Chancellorsville и Antietam проводили операцию, которая все еще продолжается. Это усиливает напряженность в отношениях с Китаем, возникшей на фоне визита спикера американской палаты представителей Нэнси Пелоси на Тайвань.

В последние годы американские военные корабли, а иногда и корабли союзных государств, таких как Великобритания и Канада, регулярно проходят через пролив, вызывая гнев Пекина.

Китай, который считает Тайвань своей территорией вопреки позиции демократически избранного правительства в Тайбэе, проводит военные учения вблизи острова, начавшиеся после визита Пелоси в начале августа и до сих пор продолжающиеся.

Визит спикера разгневал Пекин, который расценил его как попытку США вмешаться во внутренние дела Китая.

Ранее «Курсор» писал о заявлении Тайваня, что китайские самолеты пересекли воздушную границу острова.

Напомним, мы сообщали, что «Мы не приемлем угроз»: Тайвань отреагировал на новый «удар» со стороны Китая. Тайвань прокомментировал решение Китая ввести санкции против официальных лиц, поддерживающих независимость острова.

Также наш сайт информировал про конфликт на Тайване: Китай отказался от переговоров с США. Китай отложил на неопределенный срок некоторые линии переговорного процесса с США в качестве контрмер на визит Нэнси Пелоси на Тайвань.