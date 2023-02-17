Военный архив Нидерландов выложит в сеть имена подозреваемых в пособничестве нацистам

Архив включает 300 000 человек, которых Нидерланды расследовали на предмет сотрудничества с немецкими оккупантами.

Крупнейший военный архив в Нидерландах станет доступным в цифровом виде в 2025 году, заявил проект «Война в суде» (Oorlog voor de Rechter), обеспокоив потомков нацистских коллаборационистов времен Второй мировой войны, которые опасаются, что старые раны вновь откроются.

Срок действия закона Нидерландов, делающего архив доступным только условно и по запросу, истекает в январе 2025 года. И хотя закон о конфиденциальности Общего регламента ЕС по защите данных защищает личные данные, он не распространяется на людей, которые умерли.

Архив, состоящий из 32 млн страниц, включает 300 000 человек, в основном голландцев, которых Нидерланды расследовали на предмет сотрудничества с немецкими оккупантами. Только пятая часть предстала перед судом, в то время как большинство касалось легких дел, таких как членство в национал-социалистическом движении. Не менее 15 человек из War in Court будут работать над оцифровкой архива.

Некоторые потомки опасаются, что если сделать его легко доступным, это может вновь вызвать старые враждебные действия и подозрения.

Руководитель проекта Эдвин Клейн сказал, что важно провести публичные дебаты по поводу архива и дать потомкам как жертв, так и правонарушителей право голоса. Он добавил, что в зависимости от исхода дебатов оцифрованный архив все еще может иметь некоторые ограничения.

Клейн также указал на важность цифрового архива для образовательных целей, особенно после того, как исследование показало, что почти четверть молодых голландцев отрицают Холокост или преуменьшают его значение.

Ранее Курсор писал, что главный охотник за нацистами ФРГ спешит осудить нацистов, прежде чем они умрут. Главный немецкий охотник за нацистами передал местным прокурорам в Германии пять дел, которые, по его мнению, еще могут быть переданы в суд.

Как сообщал Курсор, изучение темы Холокоста будет включено в учебные программы Объединенных Арабских Эмиратов.

Также Курсор писал о том, что в американском штате Калифорния создан Совет по образованию в области Катастрофы и геноцида в Музее толерантности. Это учреждение находится в Лос-Анджелесе. Созданный орган предоставляет школьным учителям материалы о Холокосте, чтобы они рассказывали о Катастрофе ученикам.