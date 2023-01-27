Главный охотник за нацистами ФРГ спешит осудить нацистов, прежде чем они умрут

Главный немецкий охотник за нацистами передал местным прокурорам в Германии пять дел, которые, по его мнению, еще могут быть переданы в суд.

Главный охотник за нацистами в Германии Томас Уилл надеется добиться новых обвинений в Холокосте, даже несмотря на то, что оставшиеся подозреваемые, многим из которых сейчас за 90, умрут. Уилл сообщил, что он передал пять дел местным прокурорам в Германии, у которых, по его мнению, еще есть шанс дойти до суда.

«На убийство не распространяется срок давности. Поэтому, пока преступники живы, мы будем расследовать дела», — сказал он.

Уилл возглавляет Центральное управление государственных судебных органов Германии по расследованию национал-социалистических преступлений. В 2015 году министры юстиции Германии согласились, что он должен продолжать работать «до тех пор, пока есть задачи судебного преследования». Уилл сказал, что его работа посылает сигнал всем, кто совершает такие действия сегодня, что они никогда не сорвутся с крючка.

Поскольку выжившие в Холокосте умирают, есть опасения, что информация о геноциде шести миллионов европейских евреев в оккупированной немцами Европе может уменьшиться или быть опровергнута. Продолжающиеся судимости подчеркивают совершенные преступления.

С момента своего основания в 1958 году Центральный офис начал 7 694 расследования преступлений времен Второй мировой войны, в некоторых из которых участвовало несколько подозреваемых, и поддерживает многие из 18 688 дел, которые были переданы в немецкие суды.

Ранее Курсор писал, что Нетаниягу заявил, что «мы не позволим повторить Холокост». Нетаниягу опубликовал послание по случаю Международного дня памяти жертв Холокоста, приуроченного к 78-й годовщине освобождения лагеря смерти Освенцим.

Ранее Курсор писал, что Украина обратилась с призывом к еврейским организациям из-за комментариев лаврова* о Холокосте. Официальный представитель министерства иностранных дел Украины призвал еврейские организации осудить комментарии министра иностранных дел рф сергея лаврова, сравнившего меры Запада против россии с Холокостом.

Кроме этого, в рф сделали абсурдное заявление о схожести США с Гитлером и Наполеоном.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!