Военный эксперт: Украина готовит россии «сюрприз» на День независимости

24 августа в Украине будут отмечать День независимости. Этот день связывают с высокой вероятностью ракетных атак со стороны российских оккупантов, но, как считает военный эксперт Денис Попович, украинская сторона может ответить врагу «сюрпризом».

Эксперт отметил, что уже через три дня Украину ждет важнейший государственный праздник и ровно полгода с полномасштабного российского вторжения. Учитывая характер ведения войны россией*, украинские власти призывают население соблюдать правила безопасности и не игнорировать воздушную тревогу.

Об этом сообщает «Новое время«.

«В связи с ликвидацией дочери известного идеолога Александра Дугина, сейчас все чаще стали звучать от россиян требования наносить удары по центрам принятия решений. Свежая история, которая произошла вчера вечером: вместо Дугина была ликвидирована его дочь… Поскольку приближается 24 августа — символическая дата, а также полгода с начала так называемой «специальной военной операции», то думаю, что стоит ожидать каких-либо вещей от российской армии относительно того, что они будут обстреливать мирные города Украины», – отметил Попович.

По мнению военного обозревателя, в этот день Украина может подготовить для своего врага «сюрприз».

«Пока похоже на то, что и мы можем подготовить какой-то сюрприз для россиян. Весь этот «хлопок» в Крыму…Можно пригласить и россиян на празднование украинского Дня Независимости, предложив им определенные «праздничные» мероприятия», – отметил он.

Ранее посол Израиля в Киеве (Украина) Михаил Бродский сообщил, что в Израиль с начала войны приехало более 20 тысяч украинских беженцев.

Также эксперты рассказали о том, что армия рф* становится все менее эффективной, а ее техника – устаревшей и очень уязвимой.

* – до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!