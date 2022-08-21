Военный эксперт: Украина готовит россии «сюрприз» на День независимости

Эксперт отметил, что уже через три дня Украину ждет важнейший государственный праздник и ровно полгода с полномасштабного российского вторжения. Учитывая характер ведения войны россией*, украинские власти призывают население соблюдать правила безопасности и не игнорировать воздушную тревогу.
Об этом сообщает «Новое время«.
«В связи с ликвидацией дочери известного идеолога Александра Дугина, сейчас все чаще стали звучать от россиян требования наносить удары по центрам принятия решений. Свежая история, которая произошла вчера вечером: вместо Дугина была ликвидирована его дочь… Поскольку приближается 24 августа — символическая дата, а также полгода с начала так называемой «специальной военной операции», то думаю, что стоит ожидать каких-либо вещей от российской армии относительно того, что они будут обстреливать мирные города Украины», – отметил Попович.
По мнению военного обозревателя, в этот день Украина может подготовить для своего врага «сюрприз».
«Пока похоже на то, что и мы можем подготовить какой-то сюрприз для россиян. Весь этот «хлопок» в Крыму…Можно пригласить и россиян на празднование украинского Дня Независимости, предложив им определенные «праздничные» мероприятия», – отметил он.
Ранее посол Израиля в Киеве (Украина) Михаил Бродский сообщил, что в Израиль с начала войны приехало более 20 тысяч украинских беженцев.
Также эксперты рассказали о том, что армия рф* становится все менее эффективной, а ее техника – устаревшей и очень уязвимой.
* – до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!