Военный рф из разбитой роты рассказал, как мародерит в Украине — перехват разговора

Украинские разведчики обнародовали очередной перехваченный разговор захватчиков из рф*, на котором российский военный рассказал жене о потерях своей роты и мародерстве.

Об этом сообщает Главное управление разведки.

Россиянин говорит, что скоро их роту должны поменять и надеется, что это произойдет в середине месяца. «Именно нашу роту, потому что нас очень мало осталось. Нет никого, все. Одни только 200-е и 300-е», — рассказал оккупант.

Он также отметил, что утолил голод продуктами, украденными из домов украинцев. Он, не стесняясь рассказывает жене о том, как ходит по украинским домам и обворовывает их.

«Курсор» писал ранее, что в российской федерации из-за санкций постепенно нарастает недовольство режимом владимира путина. В скором времени оно приблизится к своему очередному пику.

Еще мы писали, что по словам военного эксперта Михаила Притулы, если путину сейчас «не удастся мобилизовать достаточно мяса, то война закончится быстрее».

Напомним, что новые увольнения среди российского генералитета говорят о том, что политические цели россии в Украине преобладают над военным планированием.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!