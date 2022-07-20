В россии нарастает недовольство путинским режимом — эксперт

Толчком к недовольству станет резкий рост безработицы в стране. Вскоре западные компании перестанут выплачивать шестимесячные увольнительные бонусы.

В россии* из-за санкций постепенно нарастает недовольство режимом владимира путина. В скором времени оно приблизится к своему очередному пику.

Об этом рассказал эксперт Иван Преображенский в интервью Радио НВ.

По его словам, российские власти имеют закрытые социологические данные. Они, правда, также не всегда корректны, однако говорят, что конец 2022 года – это потенциальный пик недовольства режимом.

Причины кроются в серьезном дефиците товаров, а также в резком скачке безработицы. Уже скоро западные компании перестанут платить шестимесячные увольнительные бонусы, а потому большое количество людей совсем останется без доходов.

Как заявил Преображенский, это самый большой рост безработицы в россии с 1998 года.

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