В россии нарастает недовольство путинским режимом — эксперт

В россии* из-за санкций постепенно нарастает недовольство режимом владимира путина. В скором времени оно приблизится к своему очередному пику.
Об этом рассказал эксперт Иван Преображенский в интервью Радио НВ.
По его словам, российские власти имеют закрытые социологические данные. Они, правда, также не всегда корректны, однако говорят, что конец 2022 года – это потенциальный пик недовольства режимом.
Причины кроются в серьезном дефиците товаров, а также в резком скачке безработицы. Уже скоро западные компании перестанут платить шестимесячные увольнительные бонусы, а потому большое количество людей совсем останется без доходов.
Как заявил Преображенский, это самый большой рост безработицы в россии с 1998 года.
Ранее редакция Курсора писала, сколько еще РСЗО HIMARS и M270 нужно Украине, чтобы ВСУ выбили рф с оккупированных территорий.
Кроме того, наш сайт сообщал, что названы условия для возможного завершения войны в Украине.
Еще напомним, что стало известно, когда россия аннексирует оккупированную территорию Украины.
* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!