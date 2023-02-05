Война – это чепуха: Жерар Депардье признался в любви к россии

Многие мировые знаменитости поддерживают Украину в борьбе с российским агрессорам. И лишь единицы не осуждают россию и ее захватническую политику.

Известный французский актер Жерар Депардье, который в 2013 году получил гражданство россии*, отличился скандальным заявлением касательно войны в Украине. Знаменитый артист назвал войну «чепухой» и «безумием людей».

Подробнее об этом информирует немецкое издание Augsburger Allgemeine Zeitung.

Депардье утверждает, что он не берется судить войны и вторжения. И если говорить о войне, которую начала российская федерация в Украине, то актер утверждает, что это ни коим образом не отразилось на его трепетных чувствах к россии. Более того, Депардье заявил, что продолжает считать себя русским, любить русскую культуру, и предпочитает избегать тему войны в Украине.

Также актер прокомментировал свое заявление, которое он делал в марте. Тогда актер осудил войну и назвал ее «братоубийственной», однако никак не очертил виновников военных действий и ничего не предпринял. А вот теперь же скандальный фанат России полностью открестился от своих слов.

«Я ненавижу, когда смешивают политику и актерское мастерство. Я не хочу говорить по этому поводу больше, чем: Война — это большая чепуха», — заявил Жерар Депардье.

Ранее «Курсор» информировал, что известный голливудский актер берет перерыв в кино из-за проблем со здоровьем. Сообщается, что у знаменитости диагностировали генетическую предрасположенность к болезни Альцгеймера.

Напоминаем, что названы лучшие актеры 2022 года по версии IMDb. Портал IMDb опубликовал ежегодный рейтинг самых популярных актеров и актрис, где на первом месте оказалась Ана де Армас.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!