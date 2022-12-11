Война в Украине: в Румынии обнаружили мину на побережье Черного моря

Военно-морские силы Румынии уничтожили очередную морскую мину на побережье Черного моря.
В Министерстве обороны Румынии сообщили, что турецкий грузовой корабль предупредил ВМС Румынии об опасности.
Об этом сообщили в пресс-службе ВМС Румынии.
Мина дрейфовала в 4,6 км к северу от порта Констанца. Военные водолазы ликвидировали взрывчатку.
Это уже четвертая морская мина, обезвреженная у берегов Румынии.
При этом отмечают, что с начала полномасштабного вторжения рф* в Украину Турция, Румыния, Болгария и Украина уничтожили около 40 мин в западной части Черного моря.
В начале декабря в Госпогранслужбе Украины сообщили об уничтожении морской мины в Одесской области. К берегу ее прибило из-за шторма.
Специалисты произвели контролируемый подрыв взрывного устройства.
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Кроме того, премьер-министр Молдовы жестко ответила путину на провокационное заявление.
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