Война в Украине: в Румынии обнаружили мину на побережье Черного моря

Это уже четвертая морская мина, обезвреженная у берегов Румынии.

Военно-морские силы Румынии уничтожили очередную морскую мину на побережье Черного моря.

В Министерстве обороны Румынии сообщили, что турецкий грузовой корабль предупредил ВМС Румынии об опасности.

Об этом сообщили в пресс-службе ВМС Румынии.

Мина дрейфовала в 4,6 км к северу от порта Констанца. Военные водолазы ликвидировали взрывчатку.

Это уже четвертая морская мина, обезвреженная у берегов Румынии.

При этом отмечают, что с начала полномасштабного вторжения рф* в Украину Турция, Румыния, Болгария и Украина уничтожили около 40 мин в западной части Черного моря.

В начале декабря в Госпогранслужбе Украины сообщили об уничтожении морской мины в Одесской области. К берегу ее прибило из-за шторма.

Специалисты произвели контролируемый подрыв взрывного устройства.

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Кроме того, премьер-министр Молдовы жестко ответила путину на провокационное заявление.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!