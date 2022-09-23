Волонтеры из Хайфы помогли более чем тысяче украинских семей, которые бежали от войны

17:13, Сегодня
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Фото: Офис президента Украины

В посольстве Украины в Государстве Израиль рассказали о волонтерском центре в Хайфе, который поддерживает украинских беженцев посредством гуманитарной помощи, продуктов питания и других базовых вещей.

Посол Украины Евгений Корнийчук посетил волонтерский центр помощи украинским беженцам в Хайфе, который за время своей работы, а именно с марта 2022 года, оказал помощь более чем 1000 украинских семей.

Об этом сообщило посольство Украины в Государстве Израиль в Фейсбуке.

Главной целью деятельности центра является поддержка украинских беженцев посредством гуманитарной помощи, продуктов питания, одежды и других базовых вещей, а также помощи в адаптации в стране.

волонтеры из хайфы помогли более чем тысяче украинских семей, которые бежали от войны 23 сентября, 2022

Представители центра ознакомили посла Украины со своей деятельностью, очертили проблемы. Также были оговорены общие пути помощи волонтерам в продолжении этой нужной для украинских беженцев инициативы.

Ранее Курсор писал, что в Международный день мира посол Украины Евгений Корнийчук посетил в Тель-Авиве специальное мероприятие, посвященное Украине и организованное Европейским Союзом в Израиле.

Напомним также, что Украина благодарит Израиль за гуманитарные инициативы и средства защиты, однако запрос на оборонное вооружение, без которого победа невозможна, до сих пор без ответа. Об этом в одном из радио-интервью сказал посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук.

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