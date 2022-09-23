Волонтеры из Хайфы помогли более чем тысяче украинских семей, которые бежали от войны

В посольстве Украины в Государстве Израиль рассказали о волонтерском центре в Хайфе, который поддерживает украинских беженцев посредством гуманитарной помощи, продуктов питания и других базовых вещей.

Посол Украины Евгений Корнийчук посетил волонтерский центр помощи украинским беженцам в Хайфе, который за время своей работы, а именно с марта 2022 года, оказал помощь более чем 1000 украинских семей.

Об этом сообщило посольство Украины в Государстве Израиль в Фейсбуке.

Главной целью деятельности центра является поддержка украинских беженцев посредством гуманитарной помощи, продуктов питания, одежды и других базовых вещей, а также помощи в адаптации в стране.

Представители центра ознакомили посла Украины со своей деятельностью, очертили проблемы. Также были оговорены общие пути помощи волонтерам в продолжении этой нужной для украинских беженцев инициативы.

Ранее Курсор писал, что в Международный день мира посол Украины Евгений Корнийчук посетил в Тель-Авиве специальное мероприятие, посвященное Украине и организованное Европейским Союзом в Израиле.

Напомним также, что Украина благодарит Израиль за гуманитарные инициативы и средства защиты, однако запрос на оборонное вооружение, без которого победа невозможна, до сих пор без ответа. Об этом в одном из радио-интервью сказал посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук.