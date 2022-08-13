ВОЗ переименовала два варианта оспы обезьян: с чем это связано

Представители Всемирной организации здравоохранения решили переименовать два варианты оспы обезьян, случаи которой начали фиксировать по всему миру, из-за опасения, что их названия могут посчитать расистскими.

Об этом сообщает издание Apnews.

Эксперты отметили, что названия вирусов не понравились жителям Африки, потому что в наименованиях были использованы географические регионы, где разновидности оспы обезьян были обнаружены первоначально. Чтобы их не посчитали уничижительными, было принято дать вариантам другое название.

В ВОЗ отметили, что теперь вместо географических районов в наименовании будут использованы римские цифры. Вариант оспы обезьян, ранее известный как болезнь бассейна реки Конго, теперь будет называться «клада I», а западноафриканская разновидность — «клада II».

«Курсор» писал ранее, что американские исследователи выяснили, что вирус обезьяньей оспы может оставаться несколько дней стабильным и жить несколько недель в определенных условиях.

Еще мы писали, что по информации минздрава, оспа обезьян диагностирована у 176 мужчин в Израиле, поэтому расширен список лиц, подлежащих срочной вакцинации.

Напомним, что в результате недавнего исследования, проведенного британскими учеными, удалось обнаружить новые клинические симптомы обезьяньей оспы.