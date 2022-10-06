Возле Коста-Рики заметили редкого белого кита

Фотограф Фелипе Чавес рассматривал поверхность океана и подумал, что перед ним огромная куча из мусора, но оказалось, что перед ним уникальное существо.

Редкий детеныш горбатого кита-альбиноса и его мама были замечены возле побережья Коста-Рики. Ребенок, в отличие от своей матери, имел уникальный белый оттенок.

«Сегодня мы нашли одного из самых редких горбатых китов, которых мы когда-либо видели в своей жизни. Мы летели вдоль береговой линии в Носару и заметили этого белого горбатого кита, плавающего с его мамой. Я думаю, что это может стать огромным открытием, и я надеюсь, что мы сможем узнать больше об этом удивительном ките», – рассказал Чавес в Instagram.

По словам автора снимка, сперва он подумал, что в океане плавает большая куча мусора, но он был приятно удивлен, что ошибся. Также Фелипе предположил, что животное плывет на спине, вверх брюхом, но фотоаппарат показал, что он был полностью белым.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Felipe Chávez Jiménez (@felipe_cj93)

Этот удивительный детеныш-альбинос похож на известного белого кита по кличке Мигалу – редкий горбатый кит-альбинос, которого удалось встретить в 1991 году возле побережья Австралии. По мнению ученых, он уже умер, потому что его никто не видел несколько лет.

Отметим, что альбинизм является состоянием, при котором у животного нет пигмента меланина. Такие киты рождаются довольно редко. Ученым известно об альбиносах среди 20 различных видов китообразных. Горбатые киты-альбиносы встречаются в 1 случае из 10 тысяч.

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