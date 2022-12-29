Впечатляющее событие: сегодня можно наблюдать парад планет Солнечной системы

Захватывающее астрономическое событие началось в среду вечером, когда планеты в нашей Солнечной системе одновременно стали видны на небе, большинство из них можно увидеть невооруженным глазом.

Эксперты говорят, что такое событие происходит лишь раз в несколько лет. В среду планеты Меркурий, Венера, Марс, Юпитер и Сатурн были видны одновременно невооруженным глазом, начиная с юго-западного горизонта, а Уран и Нептун, две самых удаленных планеты, можно было наблюдать в бинокль или в телескоп.

Меркурий, Венера, Марс, Юпитер и Сатурн также будут видны в четверг, хотя Меркурий, самую маленькую планету, вероятно, будет труднее всего увидеть, если только в самых ясных условиях. Уран можно увидеть между Марсом и Юпитером, а Нептун — между Сатурном и Юпитером.

По данным Guardian, все восемь планет «появлялись на расстоянии всего 1,5 градуса друг от друга в среду вечером и должны достичь соединения — ближайшей точки — в четверг в 21:00 по Гринвичу».

Вахе Перумян, профессор астрономии и физики в Университете Южной Калифорнии, сказал CBS News, что, поскольку Уран вращается вокруг Солнца в два раза быстрее, чем Нептун, две планеты скоро снова станут далеко друг от друга.

«Поэтому невозможно будет увидеть обе планеты в ночном небе одновременно в течение нескольких десятилетий», — сказал Перумян.

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Парад планет проходит каждые пару лет. Однако в последний раз планеты были видны одновременно в июне. В этом случае планеты можно было бы увидеть в том же порядке, в котором они вращаются вокруг Солнца — Меркурий, Венера, Марс, Юпитер и Сатурн.

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